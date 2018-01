Si è tenuta stamane la tradizionale celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale nonché martire e patrono secondario di Andria. Presso la chiesa Sacro Cuore, S.E. Mons. Mansi ha presieduto la la celebrazione dell’Eucaristia alla presenza delle autorità civili e militari della nostra città. Mansi ha elogiato il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia Locale su tutto il nostro territorio ed ha ricordato San Sebastiano: un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana. È raffigurato con delle frecce che, metaforicamente, possono rappresentare il lavoro, talvolta difficile, che svolgono le forze di Polizia Locale a cui va tutto il sostegno della comunità.

L'occasione odierna è stata propizia per divulgare i dati relativi agli incidenti avvenuti nel 2017, come da noi già annunciato in un precedente articolo, e per fare il bilancio delle sanzioni effettuate dalla Polizia Locale. Ecco il resoconto:

In dettaglio sono state 9157, contro le 11.160 del 2016, le sanzioni a seguito dell’infrazione dell’art. 7 del codice della strada relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri urbani; 1810 contravvenzioni per divieto di fermata e sosta dei veicoli, 623 per sosta irregolari (grattini e disco orario); 713 le sanzioni per omesse revisioni contro le 97 del 2016, segno che i nuovi dispositivi adottati dal Corpo sono molto utili; scese a 89, contro le 112 del 2016, le sanzioni relative a guida ad alta velocità; 93, contro le 101 del 2016, le sanzioni per mancata precedenza; 165, contro le 56 del 2016, dunque quasi il triplo, le multe comminate per mancata copertura assicurativa; 752, quasi 5 volte di più, contro le 156 del 2016, le sanzioni comminate per omessa comunicazione dei dati del conducente; 61 quelle relative alla occupazione della sede stradale. Dimezzati, da 280 a 142, gli incidenti stradali verbalizzati dalla Polizia Municipale nel 2017 e 105, contro le 259 del 2016, le persone rimaste ferite a seguito degli incidenti e 4 decessi. L’attività di Polizia Annonaria ed Amministrativa ha registrato, dato stabile sul 2016, 720 ispezioni ad attività commerciali su aree private e pubbliche in seguito ad accertamenti d’Ufficio, esposti, a richieste di altri Enti o a controlli durante il servizio; 51 le violazioni contestate ad esercizi commerciali per vendita abusiva o irregolare; 12 contro i 16 del 2016 i sequestri amministrativi di merce e attrezzature; 49 le pratiche artigiane e 12 quelle di imprese agricole; 34, contro le 54 del 2016, le violazioni c.d.s. contestate inerenti l’occupazione abusiva della sede stradale da parte di P.E. Le sanzioni per pubblicità abusiva sono state 23 ed i pareri su impianti pubblicitari 355.



Per quanto concerne la Polizia Giudiziaria 61 sono state, nel 2017, le comunicazioni di notizie di reato totali, 54 le persone indagate (30 nel 2016); 30, contro 25, gli accertamenti ed annotazioni di Polizia Giudiziaria e 38 le indagini su delega dell’Autorità Giudiziaria. L’attività della Polizia Edilizia infine ha visto 360 (375 nel 2016) accertamenti vari in materia edilizia. L'attività della Polizia Ecologica ha significato 26 interventi per randagismo, 759 segnalazioni di inconvenienti igienico-sanitari, 157 violazioni amministrative e 32 accertamenti per inquinamento acustico, odori, fumi e antenne.