SI è svolta domenica 7 gennaio scorso, la 1^ Charter del "Lions Club Puglia - Scambi Giovanili" alla presenza del Direttore Internazionale Sandro Castellana, del Past Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti, del Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi e del Governatore del Distretto 108 Ab Francesco Antico.

1° Club Speciale al Mondo a supporto degli Scambi Giovanili. Il Lions Club Altamura Jesce-Murex con il Presidente Giovanni Marvulli è stato Club Sponsor del nuovo Club. Ben 31 sono i Soci del neo Lions Club Puglia Scambi Giovanili, distribuiti su tutto il territorio pugliese e lucano, la nostra città annovera al suo interno tre rappresentanti: Paolo Chico - 1° Vice Presidente, Maria Dina Losappio - Segretaria e Maria Figliolia Consigliere.



Quest'anno il direttivo del nuovo club sarà affiancato dai Lions Guida Domingo Pace (Coordinatore Nazionale degli Scambi Giovanili e fondatore del Club), e Sandro Mastrorilli (Coordinatore Nazionale degli Specialty Club). Presenti all'evento anche il I° Vice Governatore Pasquale Diciommo e il II° Vice Governatore Roberto Burano entrambi del Distretto 108 Ab.

Entusiasmo e condivisione hanno caratterizzato tutta la Cerimonia, che ha testimoniato ancora una volta come questo Gruppo di Amici sia in crescita e soprattutto sia sempre più unito. "We serve!"