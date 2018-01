"Cani in passeggiata" Copyright: n.c.

Domenica scorsa, i volontari impegnati nei canili nonché associati della “Save A Dog Life Italia”, hanno preso parte all’evento “cani in passeggiata” riunendosi nei pressi della pineta- Villa Comunale, al fine di far vivere un’esperienza insolita ad alcuni cani, ospiti del Rifugio La Guardiola di Brigida Denigris, lontano dagli alti livelli di stress presenti all’interno di un canile.

Attorno alle ore 10:00, pettorina, guinzaglio e tutto il kit necessario per la passeggiata: i ragazzi insieme ai loro compagni Michelangelo, Spencer e Dasha, hanno percorso la pineta condividendo momenti di puro e sano relax.

Successivamente, nella Villa Comunale, i nostri amici a 4 zampe hanno avuto modo di confrontarsi stando tra la gente mentre i volontari hanno colto l’occasione per parlare con i cittadini della realtà che si vive all’interno di un canile.

«Far credere ai cani, che la loro vita, in un box, è una cosa normale, non è semplice e tutti i volontari dei canili lo sanno! Adottare da una situazione di reclusione, restituire la libertà diventa un gesto eroico. Dare l’opportunità ai cani di esprimersi, di vivere in un contesto fatto di amore e di rispetto, condividere esperienze diventa di vitale importanza».

Per chi sta decidendo di adottare un cane, l’Associazione Save A Dog Life, con l’aiuto dei volontari ed educatori cinofili, garantisce un percorso di consulenze pre e post affido al fine di far maturare nell’uomo la consapevolezza che un amico a 4 zampe è per sempre!

Info Adozioni/Visite Canile: saveadoglifesadl@gmail.com o messaggio privato sulla pagina fb #saveadoglife