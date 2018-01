Processo Veneto Banca, ammesse le costituzioni di parte civile dei piccoli investitori

Alla corte di assise di Roma, nell'aula "Occorso", dinanzi al dott. Lorenzo Ferri, Gup del Tribunale, è partito il processo nei confronti degli esponenti di Veneto Banca.

Undici gli imputati che dovranno rispondere, a vario titolo, alle accuse formulate dai pubblici ministeri dott.ssa Calabretta e dott. Pesci. Le ipotesi d'accusa, riguardano gli atti direttamente compiuti e le condotte collaterali perpetrate per nascondere la reale situazione dei conti, con l’obiettivo di ostacolare la vigilanza e ingannare il mercato per ottenere sottoscrizioni da migliaia di risparmiatori, le quali, a ora, hanno un valore nettamente inferiore rispetto a quello originario. Risparmi e rinunce di una vita che, ora, valgono un pugno di mosche. Investimenti che non ci sarebbero stati se le comunicazioni date dalla banca fossero state veritiere e non “alterate”.

Così, ci sono state più di 3000 costituzioni di parte civile, da parte dei piccoli risparmiatori e associazioni dei consumatori, che, dopo un’accesa discussione sull’ammissibilità o meno delle stesso, sono passate al vaglio del Gup, il quale si era riservato sulla decisione.

Dati i precedenti in altri processi, la situazione non faceva sperare nulla di buono per i piccoli risparmiatori.

Invece, il colpo di scena. Il Gup, sciogliendo la riserva, ha ammesso le costituzioni di parte civile, escludendo solo quelle parti che non avevano un reale pregiudizio dai reati commessi.

Una bella notizia per i piccoli risparmiatori che, con tale decisione, hanno un barlume in più di speranza per vedersi riconosciuti i propri diritti e i danni subiti.

Notizia che interessa anche tanti risparmiatori della nostra città che, in questo processo, sono rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Coratella, il quale, nelle prossime settimane organizzerà un incontro pubblico proprio su tale argomento.