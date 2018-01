La soluzione delle aule al Nuzzi? Un ritorno al passato

Una vicenda che si trascina dall'ormai lontano 8 aprile 2014, giorno dell'inaugurazione dei lavori presso l'ala nuova del Nuzzi, che ad oggi, a distanza di circa 4 anni è a una situazione di stallo. Dapprima la decisione del preside Filannino di optare per un sistema di rotazione delle classi nelle aule incomplete. Dopo la petizione avviata dal collegio docenti del liceo scientifico Nuzzi, ieri un rilevante aggiornamento sullo stato dei lavori e sul futuro degli studenti: il presidente della provincia nonché sindaco di Andria Nicola Giorgino ha ricevuto una delegazione di quattro genitori degli alunni dello scientifico, nella stanza accanto l'impresa con i suoi avvocati e i dirigenti della provincia.

Il resoconto sostanziale dell'incontro ha portato ad appurare che il contenzioso che vede contrapposta l'impresa con la Provincia riguarda centinaia di migliaia di euro: l'ente non riesce a pagare il suo debito e seppur dovesse raggiungere un accordo con la ditta che sta eseguendo i lavori, non ci sarebbero i tempi tecnici per la consegna delle nuove aule. Nessuna garanzia dunque che quelle aule possano essere consegnate in tempi brevi e soprattutto possano essere dotate di riscaldamento. Si dovrà attendere sicuramente la fine dell'anno scolastico.

Le 8 aule dell'ala nuova del Nuzzi non sarebbero fruibili per la mancanza di collaudo (certificazioni di agibilità) e quindi non lo saranno anche in primavera, quando le temperature saranno più clementi.

Giorgino, dal canto suo avrebbe promesso una soluzione alternativa: reperirebbe le aule necessarie a svolgere regolarmente le lezioni pescando presso altri istituti scolastici vicini al Nuzzi e comunque in via Cinzio Violante o, in caso di esito negativo, presso la Pretura trasferendo suppellettili scolastiche. In pratica, un ritorno al passato quando il liceo Scientifico si divideva tra via Montegrappa, via Firenze e via Atene. C'è chi ricorda anche un periodo - inizio anni Novanta - in cui alcuni studenti facevano lezione nell'ex asilo Sant'Antonio, nei pressi del passaggio a livello, in via Bruno Buozzi. Da lì avevano mandato via i bambini perché c'era il pericolo delle pietre contro le finestre sollevate da terra al passaggio dei treni, ma gli alunni dello scientifico ci potevano stare!



Il presidente della provincia Giorgino ha garantito alla delegazione di genitori che aggiornerà gli stessi sull'esito dell'incontro con l'impresa, con la speranza che possano riprendere celermente i lavori e la relativa ultimazione del cantiere., così garantire, almeno per l'inizio del nuovo anno scolastico una "reunion" di tutte le classi del Nuzzi "sotto lo stesso tetto".