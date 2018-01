Ospedale "Bonomo", a rischio il reparto di Oculistica

Ci sono diversi modi per smantellare un'azienda: depotenziarne i reparti, trasferire i dipendenti, apporre sempre più cavilli tecnici davanti alle soluzioni. É questo il "film", diremo drammatico, che ha come protagonista l'ospedale "Bonomo" di Andria. Già poco più di un anno fa, nel dicembre 2016, avevamo dato la ferale notizia dell'ennesima tegola sul nosocomio andriese, quando l'ex direttore generale Ottavio Narracci (a giorni si insedierà il nuovo dg Delle Donne), con un atto interno alla Asl Bt (delibera n. 2710 del 19/12/2016), sulla scorta delle indicazioni contenute in una vecchia delibera regionale 1388 del 2011, aveva deciso di provvedere alla rideterminazione delle strutture semplici e complesse, determinando di fatto la perdita, per la nostra struttura, di tre reparti già “martoriati”, l’oculistica, l’otorinolaringoiatria e la nefrologia, così come si evinceva dagli allegati alla delibera stessa.

Il colpo di grazia pare giunto per il reparto di oculistica. Nel silenzio generale, a eccezione delle obiezioni sollevate dai cinque stelle, sono stati trasferiti 2 dei 5 Dirigenti medici: il dottor Giuseppe Porcelli all’ospedale "Dimiccoli" di Barletta e il dottor Pasquale Attimonelli all’ospedale "San Nicola Pellegrino" di Trani. I 3 Dirigenti rimanenti non sarebbero in grado, numeri alla mano, di garantire il 100% delle prestazioni necessarie, anche solo a livello ambulatoriale, a un bacino di utenza ampio come quello di Andria.

Mentre pare rimanere un miraggio il "nuovo" ospedale per Andria, un pezzettino per volta si demolisce il nuovo, pietra dopo pietra, specialista dopo specialista. Chissà cosa e quanto rimarrà di un nosocomio che poteva essere davvero un polo di eccellenza, mentre invece sembra che si privilegino altre città a nostro discapito.