Convocata per questo pomeriggio la I consulta comunale, si parlerà di disagio giovanile

Vincenzo Larosa, Presidente della Prima Consulta Comunale “della famiglia, della gioventù, della terza età e dei disabili, delle categorie protette e delle problematiche socio-sanitarie e delle pari opportunità” ne ha convocato i componenti per il 25 gennaio 2018, alle ore 16.30, presso la sala del Settore Socio Sanitario sito in Via Mozart, 63, con il seguente ordine del giorno:

Proposte e prossime iniziative delle Associazioni Prima Consulta alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Andria e aggiornamenti iniziative in corso e concluse; Discussione sul tema del disagio giovanile nel territorio andriese; proposte e iniziative per il coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza e delle Istituzioni; Discussione sul tema del disagio nel settore dei trasporti per studenti e lavoratori andriesi.