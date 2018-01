I nostri post Facebook non sono spam. Vi spieghiamo cosa è accaduto

La nostra testata giornalistica, data la grande quantità di contenuti prodotta quotidianamente e vista la volontà di informare in maniera repentina i nostri utenti sui canali social, utilizza software che pubblicano automaticamente gli articoli sulla pagina Facebook ufficiale, non appena vengono redatti.

Oggi le annunciate modifiche alla home di Facebook sono arrivate di punto in bianco e la lotta a contenuti cosiddetti «fake» (finti o di scarso valore) non è andata tanto per il sottile: Facebook ha così deciso unilateralmente e senza alcun preavviso, che tutti i contenuti non condivisi direttamente da una persona, ma da un software (come nel nostro caso appunto), siano da considerarsi illegittimi e quindi da contrassegnarsi come spam.

In queste ore stiamo ricevendo centinaia di segnalazioni in tal senso: dal nostro punto di vista non possiamo che tranquillizzarvi, confermando la liceità dei contenuti prodotti che sui social sono di colpo diventati spam solo per un vizio prettamente tecnico.

Troverete i nostri articoli regolarmente sul portale e sulla pagina Facebook, da questo momento in poi. Grazie per la collaborazione.