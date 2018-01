La Burrata di Andria scelta per rappresentare le eccellenze italiane a Bruxelles

Il Consorzio di Tutela comunica che il 05 febbraio 2018 la Burrata di Andria IGP è stata scelta a rappresentare le eccellenze agroalimentari italiane all’evento “True Italian Taste”, presso l’Ambasciata d’Italia in Belgio, progetto di Valorizzazione dei prodotti italiani autentici che si svolgerà nella Capitale Europea e rivolto a giornalisti, blogger, chef, buyers, media manager etc. Lo scopo dell’evento sarà, da un lato, quello di sensibilizzare i consumatori esteri all'utilizzo del vero agroalimentare italiano ed in particolare quello collegato al sistema di protezione europeo Dop e Igp, al fine di contrastare il fenomeno dell’“Italian Sounding” e, dall’altro, promuovere i contatti business tra i produttori di prodotti certificati, tipici e di nicchia e gli importatori americani ed europei.

La Burrata di Andria IGP, dunque, condividerà l’onere e l’onore di rappresentare l’eccellenza dei formaggi italiani insieme a Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Montasio e Piave, a conferma ancor più dell’interesse internazionale verso il nostro prodotto. L’evento è un’iniziativa promossa e finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico in raccordo con l’ICE e realizzata da Assocamerestero attraverso alcune Camere di Commercio italiane all’Estero del Nord America e dell’Europa, progetto che sta riscontrando una grande successo soprattutto in termini di risultati e verrà allargato anche ai Paesi dell’Asia maggiori destinatari del nostro export. All’evento parteciperanno anche molti altri importanti consorzi di tutela italiani invitati proprio per raccontare la storia dei loro prodotti e per farli degustare con consapevolezza.