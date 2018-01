Fidelis Andria – Cosenza: chiusura strade attigue stadio comunale il 28 gennaio

Il Dirigente del Settore Piano e Pianificazione Strategica-Patrimonio-Reti e Infrastrutture Pubbliche-Mobilità, con ordinanza n.39 del 26/01/2018, ha disposto, in occasione dell’incontro di calcio Fidelis Andria – Cosenza, presso lo stadio comunale “Degli Ulivi”, per domenica 28 gennaio 2018, dalle ore 18.00 sino a fine esigenza, per la tutela dell’ordine pubblico, il divieto di transito e di fermata e sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, su:

– via B. Buozzi, tratto compreso tra via Atene e via Londra;

– via A. Grandi, tratto compreso tra via Pasolini e via Atene.