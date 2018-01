Giornata della Memoria, il Sindaco: «Momento di riflessione sull'importanza della vita»

«La Giornata della Memoria, - sottolinea il Sindaco di Andria - non rappresenta soltanto l'occasione per approfondire la conoscenza dei fatti e delle testimonianze che portarono alla tragedia dell’olocausto. É un momento di riflessione per acquisire la consapevolezza dell'importanza della vita e della dignità umana. Vita e dignità umana che allora furono umiliate e calpestate nei campi di sterminio nazisti e che, purtroppo ancora oggi vediamo oltraggiate in molte parti del mondo».



L'Assessore alla Cultura del Comune di Andria si rivolge alle nuove generazioni: «Abbiamo l’obbligo morale di trasmettere ai giovani la speranza di un consesso civile migliore basato sulla tolleranza e sul rispetto di ogni persona. La memoria dell’orrore delle guerre, delle persecuzioni e dei massacri che furono tragica realtà ci siano di monito per coltivare i più elevati valori morali della tolleranza e i nobili ideali di pace e di concordia tra i popoli per trasferirli alle nuove e alle future generazioni».