Una delegazione di volontari della Croce Rossa di Andria in udienza da Papa Francesco

«La Croce Rossa Italiana svolge in Italia e nel mondo un servizio insostituibile, contribuendo all’apertura di una nuova mentalità. Siete presenze importanti dove c’è bisogno. Penso alle zone del terremoto o il soccorso ai migranti. La vostra presenza accanto a questi ultimi è un segno profetico necessario al nostro tempo. La missione del volontario richiama la figura evangelica del buon samaritano e nel vostro statuto sono presenti valori santi, quali l’Umanità, la stessa che spinge il samaritano: abbattete, infatti, il cono d’ombra dell’indifferenza e la cultura dello scarto, tanto attuale oggi. Voi attraverso la compassione, invece, attuate una prassi che mette al centro della vita sociale non i soldi, ma le persone».

Con queste parole Sua Santità Papa Francesco ha voluto salutare i volontari della Croce Rossa Italiana e le delegazioni internazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa durante l’udienza che si è tenuta sabato mattina presso l’Aula Paolo VI in Vaticano.



«Altro principio importante del vostro Statuto è quello dell’Imparzialità che ha come conseguenza la Neutralità: voi, infatti, fate parte del partito politico dei più bisognosi», ha spiegato il Santo Padre.



«Chi guarda gli altri con gli occhiali dell’amicizia e non con le lenti della competizione si fa costruttore di un mondo migliore. Voglio chiudere - ha concluso Papa Francesco - ricordando i vostri volontari, i vostri martiri, che hanno donato la propria vita soccorrendo i più vulnerabili».



Oltre ai 6mila volontari di Croce Rossa Italiana, guidati dal Presidente nazionale e neo-eletto Presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, erano presenti all’udienza i massimi vertici delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tra cui i Presidenti della Mezzaluna Rossa Siriana, Palestinese, Iraniana e del Bangladesh e quelli della Croce Rossa di Argentina, Venezuela, Cina, Haiti, Antigua e Barbuda, Zimbabwe.

Presente anche una delegazione di volontari da Andria, che ha accolto le parole di Papa Francesco con gioia: «Siamo sempre emozionati quando una personalità mondiale come è il Papa riconosce il valore del servizio quotidiano e silenzioso a favore della comunità. Noi continueremo a portare avanti il messaggio di Henry Dunant, ad alleviare, in tutti i modi possibili, la sofferenza e a promuovere la cultura della pace e del rispetto».