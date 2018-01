Lavori in corso sulla strada comunale Martinelli e di scavalco della S.P. n. 2 “Andriese –Coratina”

Dal 05 febbraio al 05 aprile 2018, per motivi tecnici legati alle fasi di esecuzione dei lavori di riqualificazione strutturale e recupero conservativo dell’opera d’arte (cavalcavia) situata sulla Strada Comunale Martinelli e di scavalco della S.P. n. 2 “Andriese –Coratina” in corrispondenza della progressiva km. 46+750”, con Ordinanza Dirigenziale n. 02/2018, al fine di assicurare la sicurezza degli utenti automobilisti, delle maestranze e del cantiere, è stata disposta la chiusura al traffico stradale del tratto compreso tra il km. 46+080 e il km. 47+780, ad eccezione dei mezzi dell’Amministrazione Provinciale e dei mezzi e uomini preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Provinciale, con l’obbligo della limitazione di velocità a 30 km/orari.

Pertanto gli utenti interessati al transito della viabilità in oggetto, nelle possibili origini destinazioni, nelle more dell’esecuzione dei necessari lavori, potranno usufruire della seguente viabilità alternativa per chi proviene da Corato direzione Canosa: uscita Andria (Via Castel del Monte, Viale Pietro Nenni, via SS. Salvatore o in alternativa proseguire per via Canosa,); mentre per chi proviene da Canosa di P. direzione Corato: uscita Andria (SS. Salvatore), viabilità provinciale (S.P. n. 31 ex n. 43), via SS. salvatore, via Pietro Nenni, via Castel del Monte, così come individuato e dettagliato dall’elaborato grafico allegato all’Ordinanza pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.