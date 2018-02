Revisione straordinaria delle liste elettorali

Dal 1° al 5 febbraio 2018, saranno depositati nella Segreteria Comunale del Palazzo di Città sita in piazza Umberto I e presso il Servizio Elettorale, sito in piazza Trieste e Trento, ai sensi dell’art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, nel testo modificato dall’art. 2 della legge n. 40 del 7 febbraio1979, gli atti dell’Ufficio Elettorale Comunale relativi alle iscrizioni dei cittadini nelle liste elettorali effettuate in applicazione dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione e proporre eventualmente ricorso alla Sottocommissione Elettorale Circondariale non oltre il 10 febbraio 2018 con le modalità di cui all’art. 20 del Testo Unico sopracitato.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.