Viabilità: divieti al traffico veicolare in alcune vie cittadine

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si possono visionare le seguenti ordinanze:

– N.42 del 29/01/2018 relativa alla sostituzione di apparecchiature, installate sul terrazzo dell’ospedale L.Bonomo, che sovraintendono al funzionamento dell’impianto di riscaldamento di tutti i reparti del nosocomio e delle sale operatorie, e quindi si istituisce su via Cappuccini, il divieto di transito, fermata e sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, eccetto mezzi della ditta ANTITECNICA85, il giorno 02/02/2018, dalle ore 07.00 alle ore 16.00.

– N.43 del 29/01/2018 relativa all’esecuzione dei lavori di potatura delle chiome delle essenze arboree, e quindi si istituisce su via Don Luigi Sturzo, il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi del Servizio Verde Pubblico, dal giorno 31/01/2018 al giorno 09/02/2018, dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

– N.44 del 29/01/2018 relativa ai lavori di opere di manomissione della sede stradale, e quindi si istituisce su Viale Puglia dall’intersezione con via Sardegna sino al civico 16 della stessa Viale Puglia, il divieto di fermata e sosta ambo i lati, eccetto mezzi della ditta esecutrice dei lavori, sino al 05/02/2018, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

– N. 46 del 30/01/2018 relativa all’esecuzione dei lavori per conto della TIM, per il ripristino delle sedi stradali interessate ai lavori di scavo e posa fibre ottiche, e quindi si istituisce sino al giorno 28 febbraio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, il divieto di fermata e sosta, con rmozione coatta dei veicoli su: via Corato, via Esiodo, via Santa Maria dei Miracoli, via Lagnone Santa Croce, via B. Buozzi, via Castel del Monte, via Trani, via Barletta, via Catullo, via Stazio, via Don Luigi Sturzo e via Barba D’Angelo.

– N.48 del 30/01/2018 relativa all’esecuzione dei lavori di riquotamento delle betonelle e dei cordoni sconnessi e ripristino delle porzioni di marciapiede, e quindi si istituisce su via M. Preti, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., sino al giorno 02/03/2018, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.