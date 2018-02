​Fitto casa bando 2017: dal 6 febbraio buoni in pagamento

A partire dal 6 febbraio 2018 andranno in pagamento, dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15 nelle filiali del Banco di Napoli presenti in Andria, i contributi per il Fitto Casa Bando 2017 agli aventi diritto.



Questo il calendario in ordine di iniziale lettera cognome nelle sedi di via De Gasperi, via Firenze e via Don Riccardo Lotti:

Via De Gasperi n. 30:

Martedì 06/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera A alla lettera C;

Mercoledì 07/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera D alla lettera G;

Giovedì 08/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera H alla lettera L;

Via Firenze n.21/B:

Martedì 06/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera M alla lettera O;

Mercoledì 07/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera P alla lettera Q;

Giovedì 08/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera R alla lettera S;

Don Riccardo Lotti n. 88/102 (chiusura ore 13.00):

Martedì 06/02/2018 cognomi con la lettera T;

Mercoledì 07/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera V alla lettera ZA;

Giovedì 08/02/2018 cognomi che vanno dalla lettera ZI a seguire.

Si rammenta che al fine di riscuotere il suddetto contributo, ciascun beneficiario dovrà presentarsi presso la Filiale dell'Istituto Bancario, nei termini e modi qui indicati e munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale.