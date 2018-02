Quali sono i problemi e quali le opportunità del patrimonio culturale andriese?

Nei giorni, presso l'Officina San Domenico, si è tenuto il secondo incontro del forum dei giovani di discussione sui temi d’attualità.

Per iniziare col piede giusto, sulla lavagna c'è scritto l'art. 9 della nostra Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Cosa significa? Giusi Muraglia, di professione guida turistica, ha spiegato qual è il compito dello Stato: deve tutelare i beni, proteggendoli e creando valore economico, artistico e sociale. La valorizzazione degli stessi beni può essere gestita anche con l'aiuto dei privati, perché si tratta della loro promozione.

I problemi del settore sono le scarse risorse e le lungaggini burocratiche che inceppano il sistema. Un esempio: per diventare guida turistica è necessario iscriversi all'apposito albo, ma la Regione Puglia è in ritardo e gli aspiranti continuano ad aspettare da molti anni.

In un dibattito sul patrimonio culturale non poteva mancare la voce del club Unesco di Andria. L'ing. Di Bari ha sottolineato che solo il 10% dei visitatori del sito Castel del Monte si ferma in città. Se Andria fosse in grado di attrarre una parte di questi turisti, sarebbe utile per l'economia del territorio. Purtroppo non si è in grado di sviluppare sinergie tra il castello e il Parco dell'Alta Murgia, ed è un vero peccato perché sarebbe un volano per l'economia locale.

Altamura, realtà a noi vicina, ha creato una festa medievale di quattro giorni in onore di Federico II che ha portato migliaia di turisti a visitare la città murgiana. Dovremmo “copiarli” e creare un calendario di eventi per aumentare l'attrattività della nostra città.

Riguardo il Castel del Monte, servirebbe un front office per meglio accogliere i turisti e costruire un piano di gestione dell'Unesco, come ha fatto Alberobello.