Monza si affida all'Anac di Cantone per il nuovo appalto dei rifiuti. E Andria?

Nel 2019 scadrà il contratto con la Sangalli riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Un appalto che ha portato la Città di Andria all’attenzione delle cronache nazionali per due filoni di inchiesta che l’hanno caratterizzato. Per non dimenticare il commissariamento della stessa Sangalli.

Insomma, un appalto che non è nato proprio sotto i migliori propositi. Tra inchieste e inadempienze contrattuali, tante cose non hanno funzionato.

Stessa sorte è toccata all’appalto del comune di Monza. A quelle latitudini, però, già si pensa al "dopo". Infatti, con largo anticipo, si stanno attrezzando per il nuovo bando. È stato chiesto all’Anac (l'Autorità nazionale anti corruzione) di Cantone di seguire le fasi che caratterizzano le procedure del nuovo appalto, per prevenire ciò che è accaduto in passato.

Mentre a Monza già si discute ampiamente, dalle nostre parti nessuno proferisce parola.

Ci sarebbe da discutere se sia il caso di continuare con una gestione privata, piuttosto che pubblica. Ci sarebbe da discutere come e quando la Sangalli pagherà per il mancato rispetto del capitolato. Ma, soprattutto, ci sarebbe da discutere su quelle che saranno le nuove procedure che caratterizzeranno il nuovo appalto che, tra le tante cose, dovrebbe puntare alla sostenibilità ambientale del servizio, a una migliore tutela dei lavoratori, all’applicazione della tariffa puntuale e al monitoraggio del servizio stesso per il rispetto del capitolato e una migliore efficacia dei servizi.

Una discussione anticipata dimostrerebbe l’esistenza di una seria volontà di non ripetere più gli errori del passato e si darebbe un netto segnale di discontinuità alla comunità.

Tutto ciò, ovviamente, può essere fatto solo con mesi di anticipo. Ridursi all’ultimo minuto, di certo non sarebbe un buon segnale.