Al via Vigna & Olivo 2018, il doppio evento dedicato alla vitivinicoltura e all’olivicoltura

Tutto pronto per l’ edizione 2018 di “Vigna & Olivo”, il doppio meeting dedicato ai comparti vitivinicolo e olivicolo-oleario. Giunto alla sesta edizione, il duplice appuntamento organizzato dall’ Associazione Vento di Maestrale con il patrocinio dell’ Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Bari, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Barletta-Andria-Trani e A.R.P.T.R.A - Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, presenta anche per l’ anno corrente importanti novità per aziende, tecnici e addetti ai lavori dei due comparti di riferimento.



Il primo appuntamento dedicato alla gestione dei vigneti nella moderna filiera vitivinicola, si terrà giovedì 15 febbraio, sala “il Brigantino2” - Barletta (ore 15:30 apertura / 16:00 inizio - ingresso libero). Mentre il 15 marzo sarà di scena l’ olivo ad Andria.

I lavori saranno coordinati da Gianluca Chieppa - Consiglio dell’Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Bari, e si apriranno con i saluti di Gerardo Tedesco – Presidente dell’ associazione “Vento di Maestrale”, Giacomo Carreras – Presidente Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali Prov. di Bari, Vittorio Filì – Presidente A.R.P.T.R.A. – Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, Antonio Memeo – Presidente Collegio dei Periti Agrari – BAT.

Si entrerà dunque nel vivo del meeting con il primo intervento dal titolo “Cambiamento climatico e gestione ottimale del vigneto” che sarà discusso dal Col. Vitantonio Laricchia – Esperto Meteorologo-Climatologo e da Luigi Tarricone – Ricercatore CREA – Centro Ricerca Viticoltura ed Enologia.

A seguire, Antonio Guario – Agronomo fitoiatra, con “Parassiti che necessitano di maggiore valutazione nelle attività di monitoraggio in viticoltura”.

Mentre lo spazio dedicato a “La difesa della vite: novità e strategie” sarà discusso da Francesco Billero - Adama, Flavio Saccomanno – BASF , Marisa Rotolo – Belchim CropProtection, Gianpaolo Destefani - Dow AgroSciences, Vincenzo Losacco – FMC , Luigi Evangelista – Gowan, Domenico Bitonte - Sipcam Italia, Andrea Bergamaschi - UPL .

Infine “Le nuove proposte per la fertilizzazione del vigneto” sarà la tematica riguardante la nutrizione della vite con Franco Vitali – Biolchim e Francesco Lozito – K&A.

Un programma intenso ricco di tematiche attuali e di novità tecniche per aziende, professionisti e addetti ai lavori di un comparto, come quello vitivinicolo in continua evoluzione.

L’edizione 2018 proseguirà nell’appuntamento di Andria dedicato all’olivo a marzo con altrettante novità per il comparto olivicolo-oleario.

In occasione dei due eventi infine, saranno previsti Crediti Formati Professionali per dott. Agronomi e Dott. Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari laureati.