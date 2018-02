​L’ospedale che “forse” non vedremo

Durante la guerra fu un presidio militare. Funzionò bene perché un gruppo di medici e di infermieri espressero il meglio della loro professionalità. Fu poi trasformato in ospedale civile e sin dall’inizio risultò inadeguato. Nel tempo è andato allargandosi disordinatamente, sempre con il retropensiero della provvisorietà. Sin dai tempi di Marano si è parlato di un nuovo ospedale. Il momento topico fu alla fine degli anni ottanta governando la nostra regione l’ottimo Peppino Colasanto: le speranze di una nuova struttura ospedaliera ripresero quota tanto che in occasione di un riparto di finanziamenti regionali per le strutture ospedaliere il presidente della allora USL non presentò la domanda. Quando Colasanto se ne accorse a tempo scaduto se ne lamentò con il presidente che così raccontava l’episodio: stilarono la domanda per sommi capi che consegnarono a mano al presidente regionale, il quale provvide notte tempo a inserirla nel fascicolo, creando imbarazzo tra i funzionari che non avevano visto la domanda prima: fu così che Andria acquisì l’ultimo padiglione (quello sgorbio di vetro in foto).

Eppure in quella stagione di grandi opere pubbliche prese corpo il poggetto di un grande centro servizi al centro del quadrilatero Andria Corato Trani Barletta (l’ng. Michele Capogna, allora presidente dell’associazione ingegneri) partecipò alla progettazione con un gruppo romano. Fu il sogno di una stagione. Che realisticamente i soldi per un nuovo ospedale sarebbero stati difficili da reperire fu evidente quando lo stesso Colasanto favorì l’acquisizione di parte del palazzo Spagnoletti da parte dell’impresa De Corato di Trani (operazione rocambolesca che danneggiò la città) per farne una clinica privata (i lavori interessarono subito il secondo piano stravolgendone la struttura). Nel contempo un altro tentativo privato interessò l’opera di Barbadangelo per una clinica cardiologica di primo livello. Tentativi arenati perché cambiò la politica.



Di nuovo ospedale si è continuato a parlare nel tempo, fino all’ultimo annuncio del presidente Emiliano alla convention di Marmo presso l’albergo dei Pini. Va bene, repetita juvant, dicevano quelli che di opere pubbliche si intendevano e quando c’era da fare un acquedotto mandavano i soldati a lavorare. Intanto bisognerà intendersi sulla sede del nascente ospedale: poveretto, ne ha cambiate tante da dare l’impressione che si tratti di un alibi. Il problema è che dopo che si è scelta la sede sorgono sempre valide motivazioni per spostarla. Ma lasciamo perdere.

Mi si consenta una digressione: trent’anni fa i macellai chiedevano un nuovo macello, non tanto perché servisse ma solo per allontanare quel veterinario che dava fastidio. In una animata assemblea alla Fenice in via Firenze l’ottimo sindacalista (per fortuna vivente) agitò la folla e io, sindaco, dissi chiaro e tondo che un nuovo macello non serviva. Dovetti uscire dalla sala sotto scorta. Ma il macello non lo feci (in una stagione durante la quale di opere pubbliche se ne fecero tante). Perché? Avevano appena costruito un macello comprensoriale a Barletta e proprio su via Andria. Era più facile raggiungere quello già sovradimensionato. No, per i macellai andriesi era più vicino Terlizzi. E infatti lì andarono a macellare nel periodo di chiusura. Poi venne la stagione durante la quale (a detta di Emiliano e Marmo all’albergo dei Pini) non ci fu la politica o ce ne fu poca (citando Martinazzoli) e il macello si fece: dieci miliardi. Ora è lì muto testimone dello spreco che attende che qualcuno stanzi altri denari pubblici per demolirlo, anche perché ora la carne arriva già macellata. Il fatto oggettivo è che spesso manca il coraggio delle scelte difficili.

Oggi il presidente Emiliano sarà di nuovo in Andria. Certo può non essere questo il momento opportuno per parlare di decisioni o di impegni: sotto questo profilo noi semplici elettori siamo ormai in stato confusionale. Però il presidente potrebbe cogliere l’occasione per dire una parola definitiva sulla vicenda al di fuori dei pur legittimi interessi elettorali. Ci sono o no i soldi (tanti) necessari per un nuovo ospedale dalle sperabili proporzioni necessarie? A me non interessa che l’ospedale sia in Andria ma che sia facilmente raggiungibile e soprattutto che sia efficiente. La regione spende un sacco di soldi per i pugliesi costretti ad andare fuori regione a curarsi e questo capita a chi ha i mezzi anche propri per farlo: il ricco si cura mentre il povero è ancora in coda al CUP per le analisi preliminari. Se un nuovo ospedale non è realisticamente fattibile in tempi certi o dev’essere un altro ospedaletto cambiamo musica.

Da tempo io vado facendo un ragionamento simile a quello del macello: a Barletta si è costruito un ospedale nuovo in una zona facilmente abbordabile non tanto da Barletta quanto da Andria oltre che dall’entroterra appulo-lucano. La posizione extraurbana e la viabilità rendono facile il raggiungimento. Fu allora sovradimensionato, tanto che mi sembra ci siano spazi vuoti ancora. Comunque investiamo anche altri soldi per allargarlo, dotiamolo di tutte le attrezzature moderne, chiamiamo a dirigerlo manager veri, mettiamo a concorso i posti di primario a livello europeo: facciamone insomma un policlinico di tutto rispetto. Oggi io ho bisogno di un professionista di livello quando sto male e non dell’amico di famiglia. Fermiamo insomma la migrazione sanitaria che i ricchi possono permettersi sempre a danno della regione Puglia mentre il povero è costretto ad arrancarsi con quello che gli passa il convento.

Intanto l’ospedale di Andria viene impoverito dei reparti anche più popolari (oculistica) o sfiora il ridicolo dividendo in due un reparto ( il perché -non- è di facile comprensione). Non vorrei che la chimera del nuovo ospedale sia un alibi per evitare i miglioramenti minimi indispensabili.

Sono un fervente barlettano? Fui l’unico a discutere animatamente con il buon Colasanto quando si trattò di fissare a Barletta la sede del comprensorio, figuriamoci! Fui tra i pochi a oppormi alla istituzione della (fantomatica) nuova provincia e ne pagammo le conseguenze. Ma il politico deve partire dall’analisi della realtà non dalla fantasia degli interessi. Certo il presidente Emiliano deve sapere che gli sarà chiesta una contropartita e opere pubbliche in Andria ne servono e tante. Ora che il sindaco Giorgino è chiamato a governare la città per altri due anni decisivi, ora che abbiamo notato un certo feeling tra il Consigliere Marmo e il presidente regionale (sempre albergo dei pini), ora che il consigliere Zinni è capogruppo che condivide le posizioni presidenziali alla regione, nella speranza che anche la consigliere Di Bari passi dalla denunzia alla collaborazione ORA può essere il momento opportuno per alcune decisioni strategiche indispensabili per lo sviluppo di questo territorio, con tanto realismo ma anche con un pizzico di coraggio. Contemporaneamente diamo una risposta concreta a chi OGGI si presenterà al pronto soccorso e non troverà una risposta adeguata alle sue problematiche di salute. A lui interessa solo che la comunità lo aiuti a guarire.

La politica è anche contrattazione e Andria merita di più. Gli uomini ci sono, il coraggio se lo devono procurare da soli.

Io prendo in prestito da Michele Palumbo, della cui morte si approssima l’anniversario (ciao, Michele ndr), la sua espressione più famosa : “scusate se mi sono permesso di dire una parola”.