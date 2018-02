Carta di identità elettronica: in 2 mesi quasi 2000 richieste

Dopo il via, il 6 dicembre, con il rilascio al Sindaco, della prima Carta di Identità Elettronica (CIE), sono quasi 2000, a due mesi di distanza, le richieste pervenute agli uffici comunali di piazza Trieste e Trento e allo sportello Urp del Palazzo di Città di piazza Municipio.

Ad oggi sono esattamente 1842 le richieste di rilascio pervenute, con una importante distinzione: mentre 167 cittadini hanno fatto la prenotazione on line da casa, in altri 1675 casi gli andriesi l’hanno fatta allo sportello di piazza Trieste e Trento per un totale di 963 e a quello dell’Urp posto al Chiostro di San Francesco per 712 richieste.

Grazie però al sito on line agendacie.interno.gov.it è possibile effettuare la prenotazione direttamente da casa evitando le code ai due sportelli ed analogamente attraverso internet è possibile anche effettuare il pagamento, evitando così il ricorso allo sportello dell’Economato comunale di piazza Municipio.

All’indirizzo https://agendacie.interno.gov.it la procedura è molto semplice con tutti i passaggi che vi sono descritti: accesso al cittadino, registrarti, codice fiscale, password, scelta della città e così via. Anzi l’invito è proprio quello di utilizzare, dove è possibile, il pc di casa ed effettuare così comodamente tutte le operazioni.

In ogni caso tutte le informazioni necessarie si possono ottenere al Numero Verde dell’URP, 800283233, ovvero allo 0883-290235/494.