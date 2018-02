Potatura alberi, divieto di fermata e sosta su viale Venezia Giulia

Il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità informa che per l’esecuzione dei lavori di potatura alberi p\o la scuola materna “A. Rosmini”, si istituisce su viale Venezia Giulia, tratto compreso tra via Cagliari e via R.Calabria, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 7 al 20 febbraio 2018, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

I dettagli sono contenuti nella ordinanza dirigenziale n.53 del 05/02/2018, consultabile sull’Albo Pretorio – Ordinanze Dirigenziali.