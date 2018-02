Quando si considera l’idea di svago, divertimento, colori e travestimenti si giunge ad un’immagine ben precisa: il Carnevale, una festività basata su elementi giocosi che ha il suo fondamento sull’uso delle maschere. È una ricorrenza cristiana e il termine deriva dal latino carnem levare ("eliminare la carne"), poiché indicava il banchetto che si teneva l'ultimo giorno di Carnevale, subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.

La nostra città ha avvertito fortemente l’influenza del Carnevale, che aveva inizio il 17 gennaio ed era un’occasione per fare chiasso e gozzovigliare. Una delle tradizioni andriesi più famose è la comunemente chiamata “petresceite”: un tempo era molto sentita l’usanza di donare o lanciare dei confetti alla fidanzata per augurare prosperità. A questa tradizione era collegato anche un dono da parte della suocera: la classica bomboniera che inizialmente era una semplice scatola di cartone ma poi col passare del tempo si sostituiva con un oggetto più raffinato, magari un piatto in ceramica o di argento. A Carnevale un’altra tipologia di usanza legata alla “petresceite” era il lancio dei confettoni composti con solo zucchero all’interno, chiamati diavoloni. Questi invece erano lanciati per le strade della città come segno di sfregio, perciò il Podestà di allora vietò la produzione di questi corpi contundenti, sostituiti poi dai medaglioni, finemente decorati a mano. Altro aspetto fondamentale della tradizione andriese è la “morte del carnevale”, svolta la sera del martedì. Consisteva in cortei di gente mascherata che seguiva un feretro dentro cui era posto un fantoccio, che simboleggiava il Carnevale. Ci si fermava agli incroci delle strade e si urlava, così che la gente potesse prendere parte al dolore fittizio per la fine della festa; si bruciava poi il fantoccio per tornare alla vita di sempre.

Oggi le usanze sono nettamente diminuite. I giovani considerano la festa come occasione per approfittare di un week end fuori porta. Negli anni precedenti, l’amministrazione comunale si adoperava nell’organizzazione di eventi particolari legati a questa ricorrenza: carri organizzati principalmente dalle scolaresche, con l’obiettivo di sensibilizzare alcune tematiche legate all’attualità. Quest’anno il tabellone degli eventi ha perso colore. Abbiamo avuto la possibilità di un confronto con l’assessore Paola Albo che ha dichiarato: «Noi dell’amministrazione ci stiamo adoperando per incentivare le iniziative che si rivolgeranno all’intera cittadinanza. Per gli adolescenti, ci sono molti progetti carini da avviare con un percorso di organizzazione, credendo nella partecipazione attiva dei ragazzi». Crediamo e diamo fiducia al Comune che da anni per questi eventi è praticamente assente. Le famiglie per garantire il divertimento dei propri figli sono costrette a spostarsi in altre città, tappe famose per la tradizione carnevalesca, come Corato, Putignano o Manfredonia.

Le tradizioni sono parte integrante della storia della città e dovremmo preservarle per far sì che le generazioni future possano apprezzare ciò che il passato ha lasciato. Di questo passo coloro che verranno non potranno avere la possibilità di conoscere quelle che sono state le celebri tradizioni di Carnevale.

Articolo scritto da Vittoria Losito e Martina Lanotte del liceo "Carlo Troya".