Un appuntamento per far divertire i bambini e insegnare loro giocando alcuni concetti semplici ma fondamentali: i Giovani di Croce Rossa di Andria, con l’ausilio degli Operatori del Sorriso, organizzano la “Festa della Pentolaccia” in maschera, un evento per grandi e piccini che si terrà domenica 18 febbraio dalle ore 17 alle ore 19.00 presso la sede dell’Associazione in via Oberdan 4.

Già durante la domenica di Carnevale sono stati centinaia i sorrisi e gli abbracci distribuiti nella centralissima viale Crispi: bambini, ragazzi e genitori hanno rivolto parole di sincero apprezzamento ai gesti dei volontari, impegnati a far sorridere tutti in un giorno di festa.

Tante saranno le attività previste anche per la festa della pentolaccia: giochi per far sorridere, tra cui “Fai la barba al palloncino” e “mangiapalline”, balli e sfilata delle maschere, che culmineranno nella rottura della pentolaccia. Sarà l’occasione per far conoscere ai bambini alcuni principi della Croce Rossa e saranno riservate loro simpatiche sorprese. A tutti i bambini sarà offerta la possibilità di giocare con il face-painting, dipingendo sui loro volti farfalle, orsacchiotti, ragnatele degne di Spider Man e non solo.

L’evento è pensato per bambini con età dai 5 agli 11 anni e avrà un costo di 5 euro. È consigliata la prenotazione al 331.3800156, oppure direttamente presso la sede in via Oberdan 4.