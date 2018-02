Inizia oggi la Quaresima, il messaggio di mons. Mansi: «Sia una gara di generosità»

Per la Quaresima di quest’anno il Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi, ha inviato un messaggio sollecitando, l’intera comunità ecclesiale a ripartire dal ‘Centro’, da Gesù Cristo «che con la Sua Parola e la Sua grazia torni ad essere davvero centro vitale, centro pulsante della vita di fede di ogni cristiano. Perché Egli è e deve sempre essere il centro per partire con rinnovato slancio missionario. Si tratta – continua il Pastore- di testimoniare nella concretezza delle situazioni quotidiane la perenne novità del Vangelo».

Mons. Mansi raccomanda vivamente «che le iniziative quaresimali abbiano una caratterizzazione non solo devozionale, ma anche formativa e soprattutto caritativa». E qui il Vescovo Luigi fa una chiosa, che fa intuire quale sia l’opera tangibile che la Chiesa di Andria, in questo periodo quaresimale, intende perseguire. «La nostra Chiesa diocesana su questo tema ha fatto la scelta di sposare in pieno il progetto Senza Sbarre, pensato come modalità concreta di aiutare i nostri fratelli che stanno vivendo una pena per reati commessi».

Mons. Mansi ha disposto che «il ricavato della colletta quaresimale vada destinato a questo progetto per i lavori di risanamento e rifunzionalizzazione della Masseria San Vittore», nei pressi del Castel del Monte –Andria.

In questo luogo coloro che «"pagano il loro debito contratto con la società” saranno aiutati attraverso il lavoro a rieducarsi ad una vita onesta e laboriosa».

Il Messaggio si conclude con un accorato appello rivolto a «tutte le parrocchie, confraternite, gruppi, associazioni e fedeli» per «una vera e propria gara di generosità».

Tuttavia, il Vescovo di Andria, in un passaggio cruciale della lettera indica che “«il cammino di conversione personale e comunitario è quello della carità in tutte le sue declinazioni».

Il progetto “Senza sbarre” è stato presentato a Papa Francesco «che se ne è molto compiaciuto e ci ha incoraggiati a proseguire sulla strada della carità operosa ed accogliente».

Queste le celebrazioni per l’inizio della quaresima 2018:

Mercoledì delle Ceneri, 14 febbraio 2018

ore 20:00 nella Chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”, Andria.

Il Vescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica, con il rito della benedizione e dell’imposizione delle Ceneri.

Venerdì 16 febbraio 2018, Festa liturgica della Sacra Spina.

Inizio comunitario del cammino quaresimale

ore 18:00 Chiesa B.V. Immacolata, Andria.

Celebrazione della Via Crucis

ore 18:45 Avrà inizio la liturgia “stazionale” cui farà seguito la processione penitenziale verso la Chiesa Cattedrale.

Itinerario: Chiesa B.V. Immacolata – via Regina Margherita - via A. De Gasperi Via Porta Castello – Piazza Vittorio Emanuele – via Vaglio – via La Corte – Piazza La Corte – Piazza Duomo – Cattedrale.

a seguire Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Luigi Mansi e concelebrata dai Sacerdoti. d.Geremia Acri