Parco Alta Murgia, il nuovo Direttore incontra l'Amministrazione Comunale

Il nuovo Direttore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Domenico Nicoletti, accompagnato dal vice-presidente, Cesare Troia, ha incontrato a Palazzo di Città il Sindaco di Andria e l’Assessore alla Cultura.

Con il professor Nicoletti - architetto paesaggista e già Presidente della Riserva Fluviale Sele Tanagro e Monti Eremita e Direttore del Parco nazionale del Cilento e del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga - gli amministratori comunali hanno affrontato aspetti di carattere operativo. A cominciare da un’azione congiunta di promozione del territorio grazie alla recente Delibera di Giunta 12/2018 “Progetto”Sorelle d’Unesco” di Approvazione del Protocollo d’intesa tra i Comuni di Andria, Monte sant’Angelo, Matera ed Alberobello”, in cui il Parco potrà avere un ruolo determinante.

Tra gli altri temi affrontati quello della mobilità sostenibile nel territorio del Parco in cui Andria, attraverso un'azione sinergica, si è inserita con il c.d. segmento H, la Ciclovia della Trifora che collega la città a Castel del Monte. I due enti sul punto sono intervenuti congiuntamente rispetto all’inserimento della rete delle Ciclovie nel Piano di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia.

Per il comune di Andria la Ciclovia della Trifora non è che un punto di partenza cui far seguire azioni innovative fondamentali per l’accoglienza, la promozione, la formazione e le infrastrutture e per continuare il proficuo rapporto già esistente tra Parco Nazionale e comuni del territorio. L'obiettivo prioritario è favorire un turismo sostenibile che duri tutto l’anno e rendere stabile la rete di relazioni e di economia tra i siti Unesco di Puglia e Basilicata.

Il prossimo appuntamento è l’Assemblea del Parco in cui saranno presenti tutti i componenti della Comunità, di cui sono membri Antonio Decaro, presidente Città Metropolitana, i sindaci di Altamura, Cassano Murge, Andria, Bitonto, Corato, Ruvo, Grumo Appula, Santeramo, Gravina, Spinazzola, Toritto, Poggiorsini e il presidente della Giunta regionale.