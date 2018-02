Finalmente arriva la determina di acquisto della centralina mobile: ma poi a che servono i dati?

Una determina attesa da anni, ormai, che segna un punto di svolta nelle richieste che a gran voce tante associazioni, prima fra tutte il Comitato Genitori dei Bambini leucemici, hanno portato avanti da tempo: l'atto n. 358 del 13 febbraio sancisce, infatti, l’aggiudicazione definitiva assunta dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità per la fornitura, da parte della ditta Orion SRL di Veggiano (PD), per un importo complessivo di € 36.541,44 Iva inclusa. di una Centralina mobile per il monitoraggio continuo del PM10, del PM2,5 e dotata di sensori per il monitoraggio continuo di gas inquinanti (monossido di carbonio; biossido di azoto; biossido di zolfo; benzene; ozono), di modem per scarico dati da remoto via internet e software per scarico dati, esportazione grafici e tabelle, configurazione centralina. Compreso nella fornitura anche il servizio di consegna, assistenza all'installazione e agli spostamenti della centralina da farsi ogni 4 mesi e del training presso gli uffici comunali interessati, assistenza per il 1° anno di funzionamento: interventi di manutenzione, calibrazione, assistenza telefonica.

La centralina dovrebbe effettuare rilevazioni in zone diverse della città, atteso che al momento l'unica centralina attiva, appunto, è quella dell'Arpa situata in via Vaccina.

Una buona notizia, dunque, ma vogliamo porre un interrogativo: al netto di tutto il tempo passato dalle promesse in tema di salute e ambiente (vi ricordate, per esempio, il Profilo della salute della città, fermo da anni? É ancora lì fermo), al netto delle polemiche successive al posizionamento di un'altra centralina all'interno del cortile della Verdi proprio durante i mesi di chiusura della scuola, cioè da fine maggio a inizio settembre 2017 (e che cosa avrebbe dovuto rilevare? I dati, naturalmente, non sono stati così negativi, ma chissà cosa sarebbe emerso se la stessa fosse stata lì ferma da settembre e dicembre, per esempio), che ce ne faremo dei dati delle centraline? Ci sono voluti almeno 3 anni per acquistarne una: non osiamo pensare a quanto tempo servirà per pensare e poi attuare politiche serie di salvaguardia dell'ambiente, di incentivazione della mobilità sostenibile, di tutela della salute pubblica.

Nel frattempo, le polveri sottili (inquinante PM2,5) aumentano, come evidente nella settimana "rossa" del grafico in foto. Ma tutto rimane uguale, i muri dei palazzi si anneriscono, come i nostri polmoni.