Il 27 Febbraio Dino Sambiasi in mostra presso l'ass. "Giorgia Lomuscio Tutto per Amore"

C’è una rinnovata attenzione nella nostra città alle tematiche che riguardano la salute, con associazioni che si battono affinché i mali oscuri non debbano più diffondersi e se ne trovi una cura, si scopra la chiave giusta perché un raggio di luce penetri attraverso le cortine del buio e doni speranza a tante famiglie. Tra queste associazioni, un ruolo attivo e fattivo va attribuito di diritto all’ass. “Giorgia Lomuscio – Tutto per Amore”, che da poco più di anno sta inanellando un’attività dopo l’altra, senza sosta e sempre con spirito di abnegazione e una spinta continua che fa aggregare intorno ai suoi fondatori sempre più volontari.

Tra i frutti più preziosi delle tante attività realizzate, c’è un contributo speciale: è stato inaugurato nei giorni scorsi all’Ospedale Pediatrico Meyer, presso il “Cubo 3”, un nuovo Laboratorio di Ricerca di oncologia e ematologia pediatrica, in collaborazione con l’Università di Firenze. Il nuovo centro, che ospita attrezzature all’avanguardia a disposizione di uno staff di giovani ricercatori al lavoro su nuove prospettive terapeutiche per i tumori più difficili dei bambini (leucemie e linfomi refrattari alle terapie convenzionali, sarcoma di Ewing, tumore di Wilms, neuroblastoma ad alto rischio e tumori cerebrali), è supportato anche dalle preziose donazioni dell’ass. “Giorgia Lomuscio – Tutto per Amore,” presente nel giorno dell’inaugurazione con mamma Carla, papà Giuseppe e Domenico Pio (fratellino di Giorgia) assieme ad altri amici della piccola scomparsa il 30 luglio del 2016 a causa di un Sarcoma di Ewing e a cui è stata dedicata l’associazione, per mantenerne viva la memoria e per trasformare tutto il dolore in amore e impulso alla ricerca il 30 ottobre dello stesso anno.

«Oggi raggiungiamo - dichiara il padre di Giorgia, Giuseppe Lomuscio - un traguardo importante che ci vede impegnati nella ricerca: l’importanza di continuare a sostenere il progetto di ricerca è fondamentale per noi. È la ragione per cui è nata l’associazione e l’impegno dei ricercatori è davvero encomiabile».

Alla donazione di 4000 euro al Meyer, se ne è aggiunta un’altra di 1000 euro alla Fondazione “Tommasino Baciotti”, che opera dal 1999 a favore dello studio e della cura dei tumori cerebrali infantili: tra le opere encomiabili della fondazione, va annoverata la creazione di una rete di ospitalità per le famiglie i cui bimbi devono sottoporsi a trattamenti chemioterapici presso l’Ospedale. «Per noi è stato particolarmente significativo - prosegue papà Giuseppe - avere un luogo a disposizione nei giorni terribili in cui ci siamo dovuti spostare all’improvviso a Firenze: la Fondazione ci ha aiutato ad affrontare uniti il percorso di cura e degenza di Giorgia, che si è protratto per alcuni mesi, soccorrendoci in una circostanza di per sé già estremamente difficile. Abbiamo percepito il senso di casa mentre una tempesta si stava abbattendo su di noi e abbiamo voluto aiutare con una donazione le famiglie che, giorno dopo giorno, si rivolgono alla Fondazione per avere un tetto nei mesi più ardui della loro vita».

È un mese importante, questo, per l’associazione andriese: il prossimo 27 Febbraio, infatti, per onorare il giorno in cui è nata Giorgia, si terrà un evento originale che vedrà la presenza del pittore Dino Sambiasi, artista brindisino di grande caratura, vincitore di numerosi premi. L’artista ha donato 50 litografie del suo dipinto intitolato “Inizio ore 18”: l’originale dell’opera pittorica, assieme ad altri lavori, saranno esposti nella sede dell’associazione, in viale Roma 16, in una mostra aperta al pubblico a partire dalle ore 19.30. L’evento riserverà altre gradite sorprese finalizzate a tenere viva l’attenzione sull'importanza della ricerca e parallelamente far conoscere a tutti l’amore che Giorgia continua a donare.