Un’intera settimana di riprese tra Andria, Castel del Monte, Barletta, Trani, Gioia del colle quella appena trascorsa dagli operatori Rai ed autori della nota trasmissione “Paesi che vai”. A Co-condurre la puntata che andrà in onda nel mese di Aprile 2018, su Rai Uno, la guida Antonella Di Vietri, selezionata in qualità di guida esperta della “Puglia Imperiale” dagli autori della trasmissione. Antonella ha guidato Livio Leonardi (ideatore e autore della trasmissione) e la sua troupe sulle tracce di Federico II di Svevia: partendo dalla Cattedrale, in cui sono custodite le spoglie delle due imperatrici sveve Jolanda Di Brienne e Isabella d’Inghilterra, la macchina organizzativa si è spostata poi a Barletta dove all’interno del castello si è tenuta la rievocazione della “partenza per la sesta Crociata” dell’imperatore Federico II (comparse dell’eccezione, anche andriesi, hanno reso suggestivo il racconto); le riprese si sono trasferite a Trani dove è stato raccontato il matrimonio di Re Manfredi, ovvero il figlio prediletto di Stupor Mundi che seguirà lo stile di vita del padre sia nei vizi che nelle virtù. Di particolare rilievo anche le riprese effettuate a Gioia del Colle dove ha predominato il racconto incentrato sull’unica donna realmente amata da Federico II: Bianca Lancia D’Agliano.

Non poteva mancare il capolavoro voluto dall’imperatore, nel sistema castellare, rappresentato dal maniero federiciano ottagonale, a forma di corona imperiale. Castel del Monte (stavolta specificando “in territorio andriese”) è stato raccontato a 360°: dalla passione per la caccia alla sua mistica commistione di stili architettonici che riflettono un messaggio di pace aperto verso tutte le religioni.

La trasmissione “Paese che vai” è nota per la sua finestra sulle tradizione enogastronomiche territoriali: Pietro Zito e il suo orto, la burrata, le orecchiette fatte a mano e le tante altre prelibatezza hanno sugellato un’immagine di Andria bella e unica nelle sue caratteristiche.

«L’esperienza con la troupe Rai – commenta Antonella Di Vietri – è stata esaltante ed unica nel suo genere. La meticolosità e la cura dei dettagli è stata una prerogativa dell’autore, Livio Leonardi, che ho molto apprezzato. Quando avrete l’occasione di vedere la trasmissione vi accorgerete di come, la città federiciana, che ha la fortuna di custodire il castello dei castelli, considerato tra i più belli al mondo, abbia avuto una giusta vetrina internazionale. Tengo a precisare che la puntata sarà trasmessa contemporaneamente su rai Italia in mondovisione e su Rai Play».