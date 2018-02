Operazione "Tutti a tavola!", distribuzione gratuita di prodotti per neonati

La 40^ Giornata per la Vita, celebrata domenica 4 febbraio, è una ricorrenza appropriata per affermare il diritto alla vita di ogni bambino, di tutti i bambini.

In tale occasione, il Comitato Progetto Uomo, operante a favore della vita umana dal suo inizio, in collaborazione con le parrocchie San Nicola di Mira e San Francesco d’Assisi, organizza l’Operazione “Tutti a tavola!”, per distribuire gratuitamente prodotti per la prima infanzia: omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati fino all’età di 12 mesi, del territorio compreso dalle suddette parrocchie.

Saranno donati a richiesta sia prodotti per lattanti che per svezzanti.

Tutte le mamme (o chi per loro), senza limiti isee, potranno recarsi al tavolo di distribuzione che sarà allestito giovedì 22 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso la parrocchia San Nicola. Per ritirare i prodotti, dovrà essere esibita la tessera sanitaria del neonato.