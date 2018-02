“Le Rose di Santa Rita da Cascia”: il grazie della Fondazione all'andriese Domenico Cassetta

«Carissimo Domenico, semplicemente grazie»: inizia così la lettera che la Presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus e Madre Priora dell’omonimo Monastero, Suor Maria Rosa Bernardis, nei giorni scorsi, ha scritto al volontario andriese Domenico Cassetta, che ha ringraziato per il contributo dato all’organizzazione della raccolta fondi attuata dalla stessa Fondazione e tenutasi il 7 maggio dell’anno scorso.

Questo evento ha permesso la distribuzione di 21.000 piantine in 194 banchetti sparsi in tutta Italia e la raccolta di 200.000 euro per l’Alveare del Monastero di Santa Rita.

«É stato un risultato sorprendente, una ventata di ottimismo in un anno che ci ha messo a dura prova – scrive la Priora a Cassetta – ma la cosa più bella è stata vedere come, con il tuo aiuto e la tua fiducia, le Rose di Santa Rita siano diventate realtà e, forti del successo ottenuto in questa prima edizione, stiamo già pensando al prossimo maggio, quando torneremo nelle piazze con le nostre rose».

La Madre Priora rinnova, infine, l’invito al Signor Cassetta a partecipare alla prossima edizione e lo ringrazia con la speranza di poter costruire «un pilastro in grado di sostenere le opere di carità del Monastero di Santa Rita da Cascia».