M'illumino di meno 2018, Legambiente organizza una passeggiata in bicicletta in centro

Quest’anno i Volontari del Circolo Legambiente di Andria in collaborazione con i Bicipedi dedicano l’edizione numero 10 di “M’illumino di Meno” alla mobilità sostenibile ed in particolare alla bellezza del camminare e dell’andare in bicicletta.

«Organizzando questo evento vogliamo riportare all’attenzione della cittadinanza la questione della mobilità in una città come la nostra in cui l’auto è padrona delle strade, i mezzi pubblici sono pressoché inutilizzati e la bicicletta appesa al chiodo.



Non possiamo continuare a far finta di niente, utilizzare l’automobile anche per piccoli spostamenti, rimanere per ore imbottigliati nel traffico e rendere l’aria irrespirabile non può essere la normalità! Lo dimostrano anche i dati registrati dall’unica centralina presente in città per il monitoraggio della qualità dell’aria, nel mese di gennaio ben quattro sforamenti dei limiti delle PM.

Le ricadute sulla salute e sulla vivibilità sono inevitabili, bisognerebbe attuare sin da subito misure drastiche per disincentivare l’utilizzo dei mezzi a motore a favore di mezzi sostenibili!



Per qualche ora lasciamo l’auto a casa e godiamoci la città ad un ritmo lento, pedaliamo, camminiamo tutti insieme respirando liberamente.



Allora prendi la bicicletta, ti aspettiamo venerdì 23 febbraio alle ore 19.30 in Piazza Bersaglieri (Stazione Bari-Nord), partiremo alle ore 20 quando l’illuminazione pubblica della piazza si spegnerà, percorrendo in bicicletta Viale Venezia Giulia, Corso Cavour, scenderemo dalla bici per attraversare Viale Crispi e Via Regina Margherita a piedi e arriveremo in Piazza Imbriani che sarà al buio, lungo Via Bovio raggiungeremo Piazza Vittorio Emanuele II.

Lungo la strada lasceremo dei messaggi sensibilizzativi sulla tematica della mobilità sostenibile e del risparmio energetico, magari qualcuno tra amministratori e cittadini potrebbe trarne spunto!



Unisciti a noi!!»