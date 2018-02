"Facciamo un patto?": la petizione Unicef ai candidati delle politiche 2018

“Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto,

questo aiuto non potrà venire che dal bambino,

perché in lui si costruisce l'uomo”. (M. Montessori).

In Italia 1 milione e 292mila bambini vivono in povertà assoluta. Negli ultimi anni il tasso di povertà assoluta dei bambini in Italia è peggiorato. Nel 2015 quasi l’11% dei bambini viveva in povertà assoluta, nel 2016 il 12,5%. L’Unicef chiede ai candidati un patto di fiducia con i 10 milioni di bambini e adolescenti che vivono in Italia lanciando nove proposte ai candidati per un’Italia a misura di bambini e ragazzi, a partire dalla riduzione della povertà.

Dal 19 febbraio fino al 18 marzo sarà attiva una petizione online: “Facciamo un patto?” con cui tutti potranno sostenere le richieste dell’Unicef Italia ai candidati. É possibile aderire su: https://firma.unicef.it/

«La povertà minorile in Italia non è solo privazione materiale, ma è soprattutto povertà di opportunità e di inclusione sociale. I bambini e i ragazzi che vivono in povertà subiscono svantaggi sul piano dell’istruzione, di cure sanitarie adeguate, di cibo sano, di alloggi salubri, di giochi, di sport e di vacanze» ha dichiarato Giacomo Guerrera, presidente dell’Unicef Italia.

Queste le nove proposte dell’Unicef al futuro parlamento e governo:

Povertà ed esclusione sociale : dimezzare l’incidenza della povertà minorile entro il 2030, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

: dimezzare l’incidenza della povertà minorile entro il 2030, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Protezione : adottare gli obiettivi della campagna Unicef #ENDviolence e garantire l’alfabetizzazione digitale nei curricula scolastici.

: adottare gli obiettivi della campagna Unicef #ENDviolence e garantire l’alfabetizzazione digitale nei curricula scolastici. Salute : adottare una legge sull’allattamento materno nei luoghi pubblici; migliorare le politiche a sostegno di ospedali e comunità amiche dei bambini; assicurare servizi di mensa scolastica uniformi.

: adottare una legge sull’allattamento materno nei luoghi pubblici; migliorare le politiche a sostegno di ospedali e comunità amiche dei bambini; assicurare servizi di mensa scolastica uniformi. Istruzione e tempo libero : aumentare la copertura degli asili nido; attuare il Piano per l’edilizia scolastica e accesso per tutti alle attività culturali e ricreative.

: aumentare la copertura degli asili nido; attuare il Piano per l’edilizia scolastica e accesso per tutti alle attività culturali e ricreative. Partecipazione : ascoltare i bambini e i ragazzi, e fare in modo che partecipino alle definizioni delle politiche che li riguardano.

: ascoltare i bambini e i ragazzi, e fare in modo che partecipino alle definizioni delle politiche che li riguardano. Ambiente : ridurre l’inquinamento investendo in fonti di energia più pulite e negli spazi verdi; rendere accessibile a tutti il trasporto pubblico.

: ridurre l’inquinamento investendo in fonti di energia più pulite e negli spazi verdi; rendere accessibile a tutti il trasporto pubblico. Cooperazione : raggiungere l’obiettivo dello 0,7% del PIL dei fondi dedicati all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo e adottare gli obiettivi della campagna UNICEF #Sperduti.

: raggiungere l’obiettivo dello 0,7% del PIL dei fondi dedicati all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo e adottare gli obiettivi della campagna UNICEF #Sperduti. Politiche e investimenti : rispettare i tempi del prossimo Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza; rendere pubblici i fondi stanziati per i bambini attraverso un Rapporto annuale.

: rispettare i tempi del prossimo Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza; rendere pubblici i fondi stanziati per i bambini attraverso un Rapporto annuale. Prima di tutto bambini: assicurare che le politiche e le leggi prestino attenzione ai più vulnerabili; adottare un linguaggio pubblico rispettoso delle differenze.

Per garantire sostenibilità alla proposta l’Unicef Italia chiede al futuro Governo di incontrarsi annualmente in occasione del 20 novembre “Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, per fare il bilancio degli impegni presi e ascoltare opinioni e proposte dei bambini e ragazzi stessi.

La speranza per il futuro va ri-centrata nelle nuove generazioni che possono essere la nostra àncora di salvezza, in un contesto dove sperimentiamo sempre più la sensazione di annegare e di vivere in una società smarrita e disgregata. A partire dai bambini possiamo costruire una nuova umanità, a partire da una giusta ‘cura’, che li renda degli adulti autonomi, responsabili, onesti e capaci di curare il bene comune e di tutti.