Cattedrale di Andria: Franceschini assegna 800 mila euro per interventi antisismici

Un milione per la verifica del rischio sismico, per la riduzione della vulnerabilità e il restauro della Chiesa di San Francesco e 800mila nella Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Andria. Trecentomila euro per gli stessi tipi di interventi della bellissima Cattedrale di Trani, ma anche mezzo milione per la Chiesa di San Domenico (chiusa per questioni di pubblica incolumità dall’8 gennaio); nonché un milione a testa per la Cattedrale e Palazzo Bonelli a Barletta.

Ma ci sono anche la Cattedrale di Canosa (con un milione di euro assegnati) e la Chiesa di Sant’Adoeno a Bisceglie (per 300mila euro) nel lungo elenco degli interventi finanziati con decreto del ministro Dario Franceschini, firmato il 19 febbraio scorso. L’investimento complessivo approvato dal comitato tecnico scientifico del Mibactè di 597.058.875 milioni di euro e riguarda interventi di prevenzione del rischio sismico sull’intero patrimonio culturale italiano. I fondi sono immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia e garantiranno il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale, con una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio.

La provincia di Barletta-Andria-Trani con quasi sei milioni di euro risulta tra le più ‘garantite’ dal decreto. Ma non mancano interventi nemmeno nelle province Bari (tra questi spiccanola Cattedrale di San Sabino nel capoluogo e la Chiesa di Santa Chiara, sede della Soprintendenza), Foggia (spicca in particolare il parco archeologico di Siponto), Leccee Taranto. Una boccata d’ossigeno per il patrimonio culturale della Bat, spesso in affanno nonostante l’alto interesse turistico che suscita nei visitatori, così dimostrato dal caso della Chiesa di San Domenico a Trani da anni in attesa di interventi strutturali seri.