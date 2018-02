Politiche del 4 Marzo: gli andriesi sono preparati?

Andrà a votare il 4 Marzo? Conosce i candidati alla Camera e al Senato del nostro territorio? Cosa si aspetta dal nuovo Governo?

Sono queste alcune domande che hanno posto le alunne del liceo C. Troya di Andria agli andriesi in giro per le strade cittadine. Molte delle video-interviste sono state girate durante il mercato del lunedì. In tanti (principalmente giovani) si sono rifiutati di rispondere. Il target più adulto, spera che le sorti del Paese possano migliorare soprattutto per il bene delle giovani generazioni.

Spicca, in generale, la scarsa conoscenza sull’argomento: quasi tutti non conoscono i candidati alla Camera e al Senato. La gente è disillusa e spera solo in un cambiamento di rotta reale e non soltanto in sterili proclami.

Tra chi spera nel ritorno di Hitler e chi ripone fiducia nel nuovo, tra coloro che “tutto sommato l’attuale Governo ha fatto bene” e chi preferisce non intervenire sull’argomento, sul prossimo governo a maggioranza sostengono che “sarà uguale a tutti gli altri”.

Buona visione.