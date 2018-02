"Non sono un assassino", Scamarcio al fianco della Gerini in un nuovo thriller

Nuova ruolo importante per l'attore andriese Riccardo Scamarcio: sabato prossimo avranno inizio le riprese del film Non sono un assassino diretto da Andrea Zaccariello e prodotto da Viola Film e Pepito Produzioni, che vedrà Scamarcio al fianco di Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi, Sarah Felberbaum e Vincenzo De Michele. Le riprese saranno ambientate tra Bari, Monopoli e Accadia, in provincia di Foggia.

Scamarcio aveva già recitato di recente al fianco di Claudia Gerini nella pellicola holliwoodiana "John Wick 2": qui il camorrista Santino d'Antonio (Scamarcio) voleva morta la bella sorella Gianna (Gerini), per occupare il suo posto al tavolo della malvivenza internazionale. Da qui l'incarico a John Wick, interpretato da Keanu Reeves.

Sempre un thriller, questa volta più giudiziario-poliziesco, impegnerà l'attore 38enne andriese: il film è tratto dal bestseller omonimo di Francesco Caringella, che ha inizio in un freddo e piovoso mattino d’autunno, quando una scena raccapricciante sorprende la domestica del Sostituto procuratore Giovanni Mastropaolo. L’uomo giace nello studio della sua villetta, la fronte bucata da un proiettile. Non ci sono segni di effrazione e gli inquirenti rimangono sconcertati: l’omicidio non ha le caratteristiche tipiche di quelli compiuti della malavita organizzata, ipotesi che sembrava la più probabile, dato che la vittima era nota per le sue indagini contro la nuova camorra pugliese. E così, anziché rivolgersi verso l’ambiente criminale, i sospetti si concentrano su Francesco Prencipe (nel film interpretato da Alessio Boni), vicequestore, legato a Mastropaolo da antichi rapporti di amicizia e di collaborazione professionale. Dopo un drammatico interrogatorio, il funzionario viene accusato del crimine e arrestato. A questo punto l’unico modo che Prencipe ha per non finire i suoi anni in galera è quello di imbarcarsi in un’ardua battaglia giudiziaria per dimostrare la propria innocenza. Ma nel processo che lo attende verità e menzogna troppo spesso si intrecciano, separate da un sottilissimo filo… Un omicidio senza movente, un’indagine mozzafiato e un finale inaspettato per un esordio sorprendente e unico, che vi terrà incollati fino all’ultima fotogramma.