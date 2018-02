Aveva riscosso tanto successo già lo scorso 22 dicembre 2017: per questo motivo, e a grande richiesta, qualche giorno fa si è replicata la rappresentazione in vernacolo andriese “Così si preparavano i nostri nonni al Natale” della classe V C, presso la sala Dante del plesso “G. Oberdan” di Andria.

L’insegnante Rosaria Elicio, dopo un’accurata indagine fatta dai bambini ai nonni e traendo spunto dalla commedia “U’Rsarie” del famoso scrittore e attore andriese Mimì Ieva, ha voluto mettere in scena le tradizioni ormai superate e far rivivere alle nuove generazioni quei momenti magici intessuti di fede e semplicità per non far dimenticare le nostre origini, mettendo in evidenza che la festa del Natale che allora si sentiva nel cuore e si viveva, oggi si “festeggia” soltanto.

La storia si svolge nella casa di due anziani signori, Apollonia e Savino, che in una normale giornata prenatalizia ricevono la visita inaspettata dei nipoti a cui la maestra ha assegnato il compito di descrivere come i propri nonni si preparavano e festeggiavano il Natale ai loro tempi.

Tra battute esilaranti, non sono mancati i momenti di riflessione: l’egoismo dei figli che considerano i genitori solo nel momento del bisogno o quando c’è qualcosa da prendere, come diceva il proverbio “quann è timb d tagl i put, ni parint i ni n put, quann è timb d vnme zizi da do i zizi da de” e la loro indifferenza a lasciarli nella casa di risposo pur di non avere intralci nella loro frenetica ed effimera quotidianità; il senso della religione ormai perso dalle nuove generazione e vivo nelle case degli anziani dove si trovano ancora ornamenti religiosi e ricordi di parenti estinti; la perdita della recita del rosario in latino sporco; gli addobbi fatti in maniera artigianali utilizzando anche la frutta; la perdita del significato originale di alcune parole legate al Natale (l rmeur).

Durante la recita sono state inserite poesie e canti sempre in vernacolo andriese, inoltre l’insegnante avvalendosi dei testi della professoressa Antonia Musaico Guglielmi ha inserito una versione andriese della famosa Livella di Totò, sottolineando che le diversità dei ceti sociali si annullano quando “stinnom l pidd” .

Va riconosciuto all’insegnante la capacità e la pazienza nel dover spiegare e far apprendere ai piccoli attori il significato in lingua originale di alcuni elementi appartenenti agli anni dell’infanzia dei loro nonni. Al tempo stesso ai bambini va il merito di aver appreso e saputo rappresentare al meglio le tradizioni di un tempo.

Grande soddisfazione a fine serata per il pubblico e la dirigente Nicoletta Ruggiero, che non hanno risparmiato di applausi i giovani attori e l’insegnante Elicio Rosaria, che, emozionata del risultato della commedia, ha ribadito: « Queste sono le nostre tradizioni e se non vogliamo rompere del tutto con il passato si deve conciliare il moderno con l’antico».