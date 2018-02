Nella mattinata di giovedì 22 Febbraio il Quartiere Europa di Andria è stato interessato da un sopralluogo straordinario da parte di tecnici e graduati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ricorderete come nei mesi scorsi (Febbraio 2017, ndr) l’Associazione Forza Andria abbia protocollato presso il Comune di Andria un progetto atto ad apportare migliorie alla viabilità, alla sicurezza e vivibilità di uno dei quartieri più popolosi della città di Andria: totale assenza di segnaletica orizzontale, manto stradale in più punti vicino al dissesto, assenza totale di sistemi atti a ridurre la velocità, sono le principali sollecitazioni raccolte dai cittadini residenti.

«Stante l’assenza protrattasi di un impegno concreto da parte della Amministrazione Comunale - scrive il presidente dell'associazione, Salvatore Figliolia - a prendere in considerazione tale proposta, che avrebbe previsto un esborso economico davvero contenuto, ci siamo affidati al Ministero per esercitare i nostri diritti di cittadini, riscontrando in verità un pronto e celere intervento da parte dello stesso. Ora restiamo in attesa di ricevere per conoscenza la relazione tecnica degli operatori, con l’auspicio che questa volta si vadano a realizzare quelle piccole ma indispensabili misure che definiscono il sottile confine tra paese e città.



Questa è la Andria che vogliamo, moderna, sveglia, dinamica. Questa è la città dei nostri sogni, la terra che ci è stata donata, di cui ci prenderemo cura, perché noi, qui, vogliamo bene ad Andria».