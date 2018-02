“Sicurezza sul Lavoro, Gas Radon, D.Lgs. 231/2001”, un convegno ad Andria

Venerdì 02 marzo alle ore 09.00 in Andria presso la Sala Congressi Hotel Ottagono in Via Barletta 218 si svolgerà il convegno dal titolo: “Sicurezza sul Lavoro, Gas Radon, D.Lgs. 231/2001”.

Il seminario formativo vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’economia, professioni e politica.

Durante il convegno interverranno:

− Dott. Fedele Santomauro – Presidente Unagraco Trani e Consigliere CNPR

− Dott. Prof. Pasquale Mario Bacco – Amministratore Delegato Meleam S.p.A.

− Avv. Pantaleo Di Vincenzo – Socio “High Compliance Associated”

− Avv. Lucia Scarano – Socio “High Compliance Associated”

L’evento è in fase di accreditamento all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani. La partecipazione all’incontro formativo dà diritto a crediti formativi validi per la formazione professionale continua. Unagraco Trani 0883/292211 – segreteria.unagracotrani@virgilio.it

La partecipazione è gratuita. É obbligatoria la prenotazione.