Martedì 20 Febbraio 2018 è stata ufficializzata la riapertura dell'Interact Club di Trani.

Grande è stata la gioia condivisa durante la serata che ha visto l'unione e la partecipazione di intere generazioni. Finalmente “la grande famiglia rotariana” del club di Trani ha raggiunto la sua completezza, sostiene l’arch. Giuseppe D’Angelo - Presidente del Rotary - durante il suo intervento. Il nuovo inizio ha visto Alessandro Vilella, studente del 4° anno dell’I.T.E.S. “Carafa” di Andria, ricevere l’incarico di Presidente dell’Interact di Trani. Nel suo intervento, il neo-presidente ha presentato il logo del club (gentilmente realizzato da Loreta Giordano e Nicola Di Nicoli, studenti dell’I.I.S.S. Garrone di Canosa) ed i componenti del consiglio direttivo (Vice Presidente: Carla Zecchillo, Segretario: Riccarda Matera; Tesoriere: Giovanna Raffaele; Prefetti: Elena Buquicchio e Giuseppe Adduasio; Consiglieri: Luca Di Gennaro, Carla Maiorano e Matteo Pomposelli) con i quali ha condiviso programma e progetti futuri.

Durante la serata sono intervenuti il Dott. Sergio Sernia nella duplice veste di Governatore Nominato 2019/20 e Coordinatore Distrettuale Azione Giovanile Rotary 2120, la Prof.ssa Carla D’Urso, vicepresidente della Commissione Distrettuale Interact 2120, Roberta Valente, Rappresentante Distrettuale Interact, il Dott. Pasquale Vilella, delegato del Rotary di Trani per l'Interact, la consigliera distrettuale Rotaract, Carmela Carbone e Angelica Soldano, Presidente del Rotaract Club di Trani.

La serata si è conclusa con il classico taglio della torta preceduto dal saluto del Dott. Nicola Liso che, in rappresentanza del Governatore Rotary del Distretto 2120 Dott. Giovanni Lanzillotti, si è complimentato con tutti per l’entusiasmo e per il grande supporto e la vicinanza che tutti hanno dimostrato ai giovani “new entry” in questo mondo di beneficienza e amicizia.