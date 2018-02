Chiude l'oratorio di Santa Maria Vetere: «Nessuna cura e rispetto da parte dei ragazzi»

«Comunicazione per le famiglie.

L'oratorio è uno spazio educativo. Per essere più precisi, è un ambiente parrocchiale destinato alla pastorale giovanile della Chiesa cattolica, in cui gli animatori si impegnano ad educare e formare i bambini e i ragazzi. In questo momento, però, ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, il nostro oratorio parrocchiale ha perso queste sue peculiari caratteristiche per il quieto vivere! Ci troviamo di fronte ragazzi che utilizzano questi spazi a loro piacimento, senza averne cura e rispetto (giochi rotti, palloni spariti, campo da calcetto usato come un bidone della spazzatura); ancora, ragazzi che non hanno alcun rispetto per gli Educatori che, gratuitamente, investono il loro tempo per la Parrocchia, - e ciò costituisce una grande risorsa per la comunità, visto che nel nostro quartiere, sappiamo benissimo, non ci sono centri ricreativi o altro -; infine, ma non per ultimo, l'assoluta mancanza di rispetto per il nostro parroco Padre Rocco, che ha da sempre creduto nel progetto dell'oratorio invernale. Abbiamo provato e investito del tempo per preparare attività alternative al semplice gioco del calcio, ma i ragazzi hanno bocciato queste iniziative; siamo stati al tempo stesso indulgenti con loro, rispettandone le scelte così come ci suggerisce San Giovanni Bosco quando dice "Amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò che amate voi". Ma la situazione è peggiorata!



Pertanto, siamo costretti ad annunciare la chiusura dell'oratorio, ci fermiamo per un tempo che sia per tutti momento di pausa e riflessione. A voi genitori, in primis, chiediamo di rendervi parte attiva di questa parrocchia, perché senza la vostra collaborazione non possiamo portare avanti un progetto educativo cristiano quale è quello dell'oratorio! Pace e bene».

Parole per certi versi desolanti, quelle diffuse tramite la pagina Facebook del Quartiere di Santa Maria Vetere nella mattinata odierna: sì, perché l'emergenza educativa è arrivata a colpire anche un simbolo cittadino, una parrocchia da sempre impegnata in mille attività per giovani e adulti in un contesto in cui mancano altri servizi di carattere sociale e culturale. A prescindere dal discorso prettamente religioso, infatti, la comunità francescana ha sempre svolto un ruolo decisivo nel quartiere, un presidio di legalità ed educazione, attorno a cui aggregarsi per condividere valori positivi. Pertanto è davvero deprimente, lasciatecelo dire, constatare che, nell'assenza delle famiglie, nell'assenza delle Istituzioni, nell'assenza di una politica volta allo sviluppo e non a tamponare le situazioni di emergenza (quando pure questo succede), la Parrocchia debba lanciare un grido di aiuto pubblicamente.

C'è bisogno di una svolta, c'è bisogno che tutti ci interessiamo a ciò che fanno i nostri figli, a farli crescere consapevoli che il rispetto delle persone e delle regole non è opzionale, ma necessario a un'armonica convivenza. Tanti genitori hanno chiesto, tra i commenti, che cosa si possa fare per scongiurare la chiusura dell'Oratorio: noi ci permettiamo di suggerire che forse è arrivato il tempo di non guardare più solo al proprio nucleo familiare, ma, nel momento in cui si riscontra un comportamento sbagliato, fermare l'autore e cercare di riportarlo "sulla retta via". Dal canto nostro, diamo pieno supporto ai Francescani e invitiamo le famiglie della comunità a stringersi intorno al Parroco e agli Educatori - davvero uomini e donne di buona volontà - per ripristinare la legalità e l'educazione e far sì che sia scongiurata la chiusura di uno dei cuori pulsanti del quartiere.

C'è sempre più bisogno, inoltre, di garantire sicurezza da un lato, cultura dall'altro, perché solo così si può vincere contro ignoranza, maleducazione e anarchia: l'appello, quindi, è rivolto anche trasversalmente alla politica e alle Forze dell'Ordine, perché diano un impulso concreto, con la loro presenza e la collaborazione con la Parrocchia, al miglioramento del quartiere "degli andriesi illustri".