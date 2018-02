Abbandono rifiuti: 15 multe salate elevate in un mese dalla Polizia Locale

L’abbandono incontrollato e irresponsabile da parte di cittadini incivili è argomento sempre di grande attualità. Non si contano più ormai le denunce fotografiche e le segnalazioni che giungono anche alla nostra redazione. Il dovere civico viene sopraffatto dalla totale ignoranza di taluni che, irrispettosi dell’ambiente circostante, fanno doppiamente danno perché contribuiscono ad annebbiare le speranze di poter consegnare alle future generazioni un ambiente più salubre.

Sono esattamente 15 le multe elevate a cittadini indisciplinati nell’arco temporale di un mese (dal 23 Gennaio al 23 Febbraio), verbali che la Polizia Locale ha emesso dopo aver accertato l’infrazione.

7 sono le multe elevate dalla Polizia Locale grazie all’intervento delle foto-trappole poste in prossimità delle nostre campagne. A tal proposito, il Comandante della Polizia Locale, il dott. Riccardo Zingaro, ricorda che le foto trappole vengono posizionate generalmente ogni due settimane in punti differenti.

Tali postazioni mobili permettono di cogliere in flagranza di reato ignari cittadini poco educati che si ritrovano ad essere multati pesantemente, com’è giusto che sia. Gli altri 8 verbali invece riguardano principalmente l’errato conferimento dei rifiuti nei sacchetti: plastica buttata nell’umido e viceversa, ad esempio.

Il Comandante Zingaro: «Il lavoro degli agenti della Polizia Locale da solo non basta. Serve il contributo di tutti i cittadini affinché in primis si adoperino per rispettare le norme della differenziazione dei rifiuti, e poi segnalino anche a noi i comportamenti scorretti o i vandali e incivili che deturpano la città e la rendono, in certi casi, un immondezzaio. Per ottenere risultati efficaci, la collaborazione deve essere totale e per questo vogliamo sensibilizzare i cittadini, che in gran parte sono rispettosi e civili, a non voltare lo sguardo ma a denunciare coloro che abbandonano i rifiuti».