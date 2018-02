Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un drammatico passo indietro al quale porre subito rimedio.

Per questo motivo ieri a Milano, nella sala “Silver” del MiCo Fiera di Milano, si sono ritrovati, provenienti da ogni parte d’Italia 3000 quadri dirigenti di #Fiva #Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 31 dicembre 2020.

Obiettivo: arrivare subito, con il nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un settore fondamentale del commercio. L’ambulantato esprime in Italia 190mila imprese e oltre 430mila addetti. Fiva Confcommercio-Imprese per l'Italia ha proclamato lo stato d’agitazione. Al Governo è stata contestata l’ultima legge di bilancio e in particolare i commi 1180 e 1181, che penalizzano le imprese. Si perde, infatti, la certezza dei propri diritti e si subiscono palesi discriminazioni rispetto alle altre forme di commercio al dettaglio. Per questo la battaglia di FIVA vuole puntare a garantire la professionalità acquisita sul proprio posteggio mentre, con l’applicazione delle nuove norme, non solo non si esce dalla Direttiva Bolkestein, ma le imprese sono discriminate in base al reddito familiare.

Presenti in prima fila per gli Associati e nell'interesse della categoria tutta, il Vicepresidente nazionale e Presidente regionale Puglia Andrea Nazzarini, Vicepresidente provinciale Michele Scarcelli e Marco Colella, il Presidente Fiva Confcommercio Andria Nino Liso, il Delegato Fiva Confcommercio Bitonto Luigi Piepoli e il Direttore Confcommercio Bari Leo Carriera.