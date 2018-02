Neve ad Andria, scuole chiuse domani. L'aggiornamento

In un primo momento la neve caduta in queste ore non sarebbe stata sufficiente a giustificare un'ordinanza: per questo motivo l'assessore alla Pubblica Istruzione, Paola Albo, ci aveva comunicato l'intenzione di non emanare un'ordinanza di chiusura.

Alle ore 18.34 il Primo cittadino ha invece firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a livello comunale: «Stante le condizioni meteo attuali e la presenza di temperature tali da poter formare ghiaccio sulle arterie sia urbane che extraurbane, a tutela della pubblica incolumità, ho firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di martedì 27 febbraio. La situazione rimane sempre monitorata e ringrazio quanti stanno lavorando per la pulizia delle strade cittadine e stanno garantendo la sicurezza dei cittadini ad Andria e nel territorio provinciale.

Invito tutti alla prudenza ed alla collaborazione per evitare eventuali disagi».