Con l’esperienza maturata nei diversi anni e in continuità con quanto avviene quotidianamente ormai da diverso tempo il Pronto Intervento Sociale in capo al Servizio Socio Sanitario del Comune di Andria in collaborazione con la Comunità “Migrantesliberi” e con il supporto dei Volontari della Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, unitamente ai Volontari dell’Associazione Salah, anche in queste ore di condizioni climatiche avverse, causa emergenza freddo e neve stanno monitorando le periferie della Città di Andria per distribuire beni di prima necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone senza fissa dimora. Come anche sono garantite emergenze ed urgenze per cittadini in forte stato di disagio e di bisogno. Il numero verde 800 58 93 46, a cui ci si può rivolgere per le varie necessità, è attivo.

Già dalle ore 15.00 alle ore 18.00, di questo pomeriggio 26 Febbraio 2018 i volontari hanno monitorato il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e farmaci a circa 70 persone in stato di bisogno e senza fissa dimora.