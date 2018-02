Fiori d'arancio oggi per Giuseppe D'Ambrosio, il deputato andriese del Movimento 5 Stelle.

Alle 17.30 infatti convolerà a nozze con rito civile a Palazzo di città con Mariangela Laneve, di Mottola, costantemente al suo fianco nel tour che lo vede protagonista per la campagna elettorale in vista dell'appuntamento del 4 marzo. D'Ambrosio è infatti candidato alla Camera dei Deputati sia nel collegio uninominale Andria-Barletta-Canosa-Trani per la Camera dei Deputati sia nel collegio plurinominale Puglia 04 alla Camera come capolista.



Alla coppia vanno i più sentiti auguri di una felice vita insieme da parte di tutta la redazione.