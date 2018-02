Rinviato il convegno "Gioco d'azzardo patologico: conoscerlo per evitarlo"

Chiude l'oratorio di Santa Maria Vetere: «Nessuna cura e rispetto da parte dei ragazzi»

Attualità

«Ci fermiamo per un tempo che sia per tutti momento di pausa e riflessione». L'emergenza educativa è arrivata a colpire anche un simbolo cittadino, in un contesto in cui mancano altri servizi di carattere sociale e culturale