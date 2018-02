Quando e come entreranno in funzione i compattatori di bottiglie e lattine acquistati dal Comune?

Con determinazione dirigenziale n. 1121 del 26/05/2016 è stato aggiudicato, definitivamente, l’appalto riguardante la fornitura, installazione e messa in funzione dei compattatori per la riduzione delle bottiglie, bicchieri e tappi di plastica e lattine in alluminio.

Una misura all’avanguardia per favorire il miglioramento della raccolta differenziata, con un riconoscimento economico che sarebbe stato attribuito a chiunque avesse conferito bottiglie e lattine in quei compattatori.

Pratica che è già diffusa in molte zone d’Italia e in tutta Europa da diversi anni, in cui i cittadini riportano volentieri le bottiglie di plastica, le lattine e altri materiali ricevendo punti da scontare o dalle tasse comunali, in alcuni casi, o direttamente sulla spesa.

Peccato che la realizzazione di ciò sia rimasta soltanto nelle intenzioni.

Infatti, dopo l'accensione (per l'inaugurazione) degli eco compattatori, non vi è stata più notizia sul funzionamento degli stessi, quasi a dimostrazione del fatto che il vero interesse di chi amministra è solo ed esclusivamente quello di avviare un qualcosa per poi lasciarla cadere nel dimenticatoio.

Una prassi che non può che danneggiare, più di quanto già non lo sia, la nostra Città.

Nel torpore politico e amministrativo in cui è caduta l’intera comunità da tantissimo tempo, sarebbe davvero interessante conoscere quali azioni saranno messe in campo per far partire tali compattatori, non foss’altro che sono stati acquistati con soldi pubblici. Per la precisione, 99.472, 18 euro oltre iva.