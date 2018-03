Il 27 febbraio 2018, la piccola Giorgia Lomuscio avrebbe compiuto 15 anni. Una data importante per mamma Carla e papà Giuseppe che non hanno voluto rinunciare a ricordare la loro figlia “nata in cielo” il 30 luglio del 2016.

Presso la sede dell’associazione di viale Roma, ad Andria, si è svolto un evento celebrativo. Sebbene la città fosse imbiancata, nulla ha potuto ostacolare il lancio di 15 palloncini liberati nel cielo nuvoloso di Andria mentre un 16esimo, a forma di cuore, ha tentennato un po’ prima di volar via, quasi a ricordarci a tutti noi della sua meravigliosa presenza. Sempre.

L’incontro è stato colorato dalla personale di pittura dell’artista brindisino Dino Sambiasi, che ha deciso di dare il suo contributo alla causa mettendo a disposizione dell’associazione 50 litografie della sua opera intitolata "Inizio ore 18" il cui ricavato servirà per favorire la ricerca sul Sarcoma di Ewing. È possibile contattare l'associazione per ottenere maggiori informazioni in merito.

La tela che più ha colpito i partecipanti è la stessa che l’artista ha donato lo scorso anno alla famiglia Lomuscio e che raffigura Giorgia sorridente con accanto la sua chitarra su uno sfondo colorato che infonde serenità e richiama la sua presenza, seppur non fisica.

“Vorrei essere come il vento libera di fare ciò che per me è giusto, facendo toccare il cielo alle foglie ormai cadute”. Questa è la frase toccante con la quale Giorgia chiude l’ormai “famoso” tema scolastico scritto il 17 dicembre 2015, quando non era ancora a conoscenza della sua malattia. E con questo testamento spirituale vorremmo lasciarvi riflettere sull’importanza dell’amore che vince su tutto. L’amore degli associati, nel continuare imperterriti a divulgare la storia di Giorgia e ad aiutare la ricerca è una bella storia che tutti devono conoscere!





Articolo scritto da Luciana Rubini, Martina Loconte, Giorgia Lamorte, Matilde Santovito, Martina Lapi del liceo classico C. Troya.