I 35 anni di attività del Calcit: l'incontro con monsignor Mansi

Un nuovo anno sociale, tanti nuovi iscritti, molti progetti in calendario e un incontro speciale. Comincia dall’udienza con sua Eccellenza, Monsignor Luigi Mansi il nuovo corso del CALCIT di Andria. Il Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori ha ricordato al vescovo di Andria l’impegno trentennale del Comitato nel sostegno ai malati oncologici del nostro territorio.

A conclusione dell’incontro, le parole del dottor Nicola Mariano, presidente del CALCIT. «Quest’anno festeggiamo 35 anni di attività. Dall’iniziativa di un gruppo di studenti della Scuola Media Statale Vittorio Emanuele III, che vollero unirsi in un Comitato per ricordare il loro docente, il professor Forte, scomparso a causa del male del nostro secolo, abbiamo fatto tanta strada: abbiamo aiutato tanti malati grazie alla generosità di tanti concittadini. Si parla spesso di questo territorio per i drammi di tante famiglie che vivono nel privato questa sofferenza. Noi vogliamo divulgare le opere di bene, la generosità, la gioia della compagnia di chi allevia il dolore vissuto in solitudine, il sostegno anche economico che il nostro Comitato non fa mancare ai malati indigenti, fino all’opera di divulgazione e di informazione su questo tema, che conosce ancora zone buie per gran parte della popolazione non solo andriese. Ringrazio Monsignor Luigi Mansi per averci ricevuto, per l’interesse dimostrato verso le nostre attività e per le belle parole che ci ha dedicato. Ringrazio il nostro consigliere spirituale, Don Sergio Di Nanni, il direttivo del Calcit, i nostri associati e soprattutto i malati oncologici del nostro territorio. Perché non si arrendono e perché ci consentono di aiutarli nel loro lungo viaggio».